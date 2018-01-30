Суд над обвиняемым в теракте в Стокгольме начнется 13 февраля

СТОКГОЛЬМ, 30 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Судебные слушания по делу о теракте в Стокгольме, совершенном 7 апреля 2017 года, в котором обвиняется гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, начнутся 13 февраля, говорится в сообщении для прессы Стокгольмского суда.
В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Проехав 550 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым стал 39-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей. За время следствия была проведена судебно-психологическая экспертиза, и, по данным шведских СМИ, врачи не нашли у подозреваемого психических отклонений.
Обвинение
Прокуратура Швеции во вторник официально предъявила Рахмату Акилову обвинение в совершении теракта и передала дело в суд. Акилов обвиняется, в частности, в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим.
Об Акилове известно, что он просил убежища в Швеции в 2014 году, но ему отказали. Прокурор не исключает, что Акилов начал радикализироваться во время своего пребывания в Швеции. Прокурор также сообщил, что доказательствами планирования преступления и выбором места его совершения стали сделанные Акиловым фотографии различных мест Стокгольма, которые имеются в материалах следствия. Он также искал в интернете информацию о различных взрывчатых средствах.
Защита
Адвокат Акилова Йохан Эрикссон, комментируя предъявленное обвинение, сказал, что его подзащитный признался в совершении террористического преступления.
"Это он сидел за рулем грузовика и он ехал именно так, как прокурор описывает в своем обвинении … В автомобиле находилось самодельное устройство, которое начало гореть, но не взорвалось", — сказал адвокат во время встречи с журналистами, которую транслировали многие шведские СМИ.
В целом адвокат не стал касаться каких-либо других подробностей о мотивах Акилова, сославшись на то, что его клиент пояснит свои действия во время суда сам.
* Запрещенная в России террористическая группировка.