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Суд над обвиняемым в теракте в Стокгольме начнется 13 февраля

Сюжет:
Теракт в Стокгольме (100)
20:3530.01.2018
(обновлено: 20:59 30.01.2018)
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© AFP 2018 / Jonathan NackstrandПолицейское оцепление на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. 7 апреля 2017Полицейское оцепление на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. 7 апреля 2017
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand

СТОКГОЛЬМ, 30 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Судебные слушания по делу о теракте в Стокгольме, совершенном 7 апреля 2017 года, в котором обвиняется гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, начнутся 13 февраля, говорится в сообщении для прессы Стокгольмского суда.

Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Полиция Швеции завершила следствие по делу апрельского теракта в Стокгольме
Последний день слушаний назначен на 9 мая, а решение суда ожидается в середине июня, поясняется в сообщении.

В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Проехав 550 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым стал 39-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей. За время следствия была проведена судебно-психологическая экспертиза, и, по данным шведских СМИ, врачи не нашли у подозреваемого психических отклонений.

Обвинение

Прокуратура Швеции во вторник официально предъявила Рахмату Акилову обвинение в совершении теракта и передала дело в суд. Акилов обвиняется, в частности, в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим.

Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
У подозреваемого в совершении теракта в Швеции не нашли расстройств психики
По данным прокуратуры Акилов готовился к преступлению с середины января 2017 года. В угнанном грузовике находилось принесенное Акиловым взрывное устройство, которое он попытался привести в действие и которое сработало лишь частично. Ведомство отмечает, что Акилов, планируя свое преступление, предполагал совершить его от имени террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), чтобы своими действиями посеять страх среди населения и заставить правительство Швеции прекратить участие в борьбе против ИГ в Ираке в рамках международной коалиции. В материалах следствия имеются свидетельства его переписки в социальных сетях с различными контактами, где Акилов пишет о своей верности ИГ, о желании совершить взрыв в Европе и сделать пояс-смертника.

Об Акилове известно, что он просил убежища в Швеции в 2014 году, но ему отказали. Прокурор не исключает, что Акилов начал радикализироваться во время своего пребывания в Швеции. Прокурор также сообщил, что доказательствами планирования преступления и выбором места его совершения стали сделанные Акиловым фотографии различных мест Стокгольма, которые имеются в материалах следствия. Он также искал в интернете информацию о различных взрывчатых средствах.

Полиция на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. 7 апреля 2017
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Теракт в Швеции: грузовик-убийца "доехал" до Стокгольма
В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Во время одного из первых допросов Акилов признал, что именно он сидел за рулем грузовика. Обвинение настаивает на пожизненном заключении и на последующей высылке из страны с пожизненным запретом на въезд на территорию Швеции.

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© РИА Новости
Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме

Защита

Адвокат Акилова Йохан Эрикссон, комментируя предъявленное обвинение, сказал, что его подзащитный признался в совершении террористического преступления.

"Это он сидел за рулем грузовика и он ехал именно так, как прокурор описывает в своем обвинении … В автомобиле находилось самодельное устройство, которое начало гореть, но не взорвалось", — сказал адвокат во время встречи с журналистами, которую транслировали многие шведские СМИ.

Полицейские на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. Архивное фото
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Подозреваемого в теракте в Швеции объявили в розыск в Узбекистане в феврале
По его словам Акилов все время сотрудничал со следствием, а свои действия он пояснил тем, хотел побудить Швецию перестать участвовать в коалиции против террористической организации ИГ, пояснил адвокат. Он также сказал, что Акилов рассчитывал на то, что погибнет после своей акции. По словам адвоката, его клиент сказал, что не хотел бы получить за преступление пожизненного заключения и что Акилов не возражает, если будет принято решение о его высылке из страны.

В целом адвокат не стал касаться каких-либо других подробностей о мотивах Акилова, сославшись на то, что его клиент пояснит свои действия во время суда сам.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

Теракт в Стокгольме
© РИА Новости, Инфографика
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Теракт в Стокгольме

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