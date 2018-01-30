США заявили, что не запрещали работать с фигурантами "кремлевского списка"

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. "Кремлевский список" и "список олигархов", который составила администрация США, не означает введения новых санкций против России, и власти США не запрещали американским или иностранным юридическим или физическим лицам вести дела с фигурантами списка, говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте Минфина США.

"Данный доклад не является "списком санкций". Хотя некоторые лица, упомянутые в докладе, могли быть под санкциями по другим основаниям, включение лиц в этот доклад, его приложение или секретное дополнение никоим образом не следует интерпретировать как наложение санкций. Включение в данный доклад также не означает решения какого-либо (американского — ред.) учреждения, что кто-либо из этих лиц или компаний соответствует критериям включения в какую-либо программу санкций", — говорится в пояснениях.

"Кроме того, включение частных лиц или компаний в этот доклад, его приложение или секретное дополнение не означает само по себе, не намекает, не вызывает и не создает каких-либо ограничений или запрещений в делах с данными лицами со стороны лиц в США или иностранных лиц. Наконец, включение в несекретный доклад не показывает, что правительство США имеет информацию о вовлеченности данного лица в какую-либо злонамеренную деятельность", — говорится в пояснении.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".