Израиль и Польша проведут встречу историков с обсуждением Холокоста

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Израиль и Польша договорились о проведении встречи историков, на которой они обсудят различные аспекты Холокоста и пакет поправок к польскому закону об Институте национальной памяти, сообщил посол Израиля в РФ Гарри Корен.

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выразило несогласие с планами польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны. В частности, уголовная ответственность может быть введена за употребление термина "польские концлагеря".

"Премьер-министр Нетаньяху обсудил это дело с премьер-министром Польши. Есть договоренность, что будет встреча историков-специалистов. Самое главное — это сохранение исторической памяти и продолжение исторических исследований. Очень важно, чтобы историки смогли спокойно исследовать, вместо того, чтобы приклеивать какое-то клеймо", — сказал Корен на брифинге в честь открытия выставки "Шоа-Холокост. Как человек мог сотворить такое?" в Музее Победы в Москве.

Он отметил, что Израиль со всем уважением относится к Польше, польской нации и никогда не пользовался термином "польские лагеря смерти" о концлагерях, построенных нацистами на ее территории.

"Явно ответственность была на нацистской Германии. К большому сожалению, феномен во всей Европе существовал, кстати, включая оккупированные территории Советского Союза. Не только в Польше, не только во Франции, Бельгии. Феномен сотрудничества с нацистами. Были случаи, десятки тысяч случаев, когда выдавали евреев, когда выдавали людей, которые спасали евреев. Были люди, которые участвовали физически в уничтожении евреев, будь это по приказам немцев, а иногда даже без приказа", — подчеркнул Корен.

"Поэтому самое главное — чтобы исторические исследования спокойно продолжались. Есть по поводу Холокоста еще очень много белых пятен", — добавил он.

В частности, рассказал посол, до сих пор не восстановлены полные списки всех погибших в ходе Холокоста.

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание решением сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Следующим шагом в принятии закона будет его рассмотрение в сенате Польши, после чего документ будет передан на подпись президенту.