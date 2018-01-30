В Киеве намерены переименовать улицу Московскую и бульвар Дружбы народов

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Власти Киева намерены переименовать улицу Московскую в честь участника военной операции в Донбассе Дмитрия Годзенко, а бульвар Дружбы народов — в честь политического деятеля Николая Михновского, сообщила во вторник пресс-служба столичной мэрии.

"Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева", — говорится в сообщении.

Городские власти намерены переименовать бульвар Маршала Тимошенко в честь украинского писателя Николая Кагарлицкого, проспект Героев Сталинграда — в честь поэта Владимира Ивасюка, улицу Гайдара назвать улицей Семьи Праховых. Всего планируется переименовать 13 улиц.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.