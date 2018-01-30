Эмиссар ООН предупредил об угрозе "тотального коллапса" в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв — РИА Новости. Сектор Газа стоит на пороге "тотального коллапса" — полного краха экономики и социальной сферы, вопрос, как этого избежать, будет одним из центральных на встрече доноров в Бельгии в среду, сообщил спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов.

Решение проблем двухмиллионного анклава, который последнее десятилетие живет под властью оппозиционного исламистского движения ХАМАС, он видит в возвращении его под управление Палестинской национальной администрации (ПНА), которая с 2007 года контролирует только Западный берег реки Иордан.

"Мы на грани тотального системного коллапса в Газе с полным крахом экономики и сферы социальных услуг со всеми вытекающими политическими и гуманитарными последствиями. Когда мы соберемся завтра в Брюсселе, одной из ключевых тем будет обсуждение того, что мы реально способны сделать, чтобы дать жителям Газы надежду", — сказал дипломат, выступая на конференции в Тель-Авиве.

"Возвращение Газы под легитимный палестинский контроль с прекращением любой военизированной активности имеет критическое значение — для безопасности Израиля и Египта, для блага жителей Газы и палестинцев в целом", — добавил он.

Младенов рассчитывает, что на встрече доноров палестинской экономики в Брюсселе будет заявлено о необходимости разработки и международной поддержки плана возвращения ПНА в сектор Газа.

"Без этого есть риск, что Газа взорвется нам в лицо еще раз, и произойдет это гораздо более насильственным и смертоносным образом, чем было до сих пор", — сказал он.

О своем участии во встрече в Брюсселе, которая созывается после угроз США приостановить финансовую помощь палестинцам, во вторник объявил премьер-министр ПНА Рами Хамдалла.

Эмиссар ООН также выразил надежду на то, что в ближайшее время израильские и палестинские переговорщики соберутся для обсуждения конкретных вопросов экономического взаимодействия, в том числе в сферах телекоммуникаций, энерго- и водоснабжения.

Он не сообщил подробности. По данным местных СМИ, на воскресенье планируется встреча Хамдаллы с министром финансов Израиля Моше Кахлоном. Она может стать первым контактом конфликтующих сторон на столь высоком уровне после того, как в декабре США объявили о признании Иерусалима столицей Израиля.