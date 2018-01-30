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Митингующие прорвали полицейские кордоны и подошли к парламенту Каталонии

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (504)
19:5530.01.2018
(обновлено: 20:21 30.01.2018)
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© AFP 2018 / Pau Barrena Участники акции протеста в Барселоне, Испания. 30 января 2018Участники акции протеста в Барселоне, Испания. 30 января 2018
© AFP 2018 / Pau Barrena

МАДРИД, 30 янв – РИА Новости. Сотни митингующих в Барселоне прорвали полицейское оцепление, выставленное вокруг парка Сьюдадела, и подошли к расположенному на его территории зданию каталонского парламента, где должно было во вторник пройти заседание по утверждению главой женералитета Карлеса Пучдемона.

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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В Каталонии отложили заседание по утверждению Пучдемона главой женералитета
Заседание было отложено за несколько часов до его начала (оно было запланировано на 15.00 (17.00 мск) спикером Роже Торреном. Он заявил, что оспорит предыдущее решение КС, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать на заседании, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело.  В результате заседание так и не состоялось – в зал пришли только четыре депутата от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства". Депутаты от возглавляемой Пучдемоном коалиции "Вместе за Каталонию", несмотря на обещание, в зал так и не явились.

В непосредственной близости от парламента во вторник  проходит митинг сторонников Пучдемона, которые требуют провести заседание. Организаторами выступили общественная организация "Каталонская национальная ассамблея", а также "Комитеты в защиту республики". Согласно данным полиции, в акции принимают участие около 3800 человек.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон перед пресс-конференцией в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Maeterlinck
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Вход в парк еще с утра был перекрыт полицией, однако около 16.00 по местному времени митингующие прошли через полицейский кордон и подошли вплотную к зданию. Как свидетельствуют кадры, распространяемые в соцсетях, митинг до сих пор продолжается.

Протестующие кричат "Свободу политзаключенным", "Ни шагу назад", "Вон, оккупационные силы", "Пучдемон — наш председатель". У многих в руках эстелады – неофициальные флаги "независимой Каталонии". На некоторых участниках акции надеты маски с лицом Пучдемона. К митингу присоединились некоторые депутаты парламента.

Организаторы митинга в соцсетях призывают людей присоединиться к акции.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

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