Митингующие прорвали полицейские кордоны и подошли к парламенту Каталонии

МАДРИД, 30 янв – РИА Новости. Сотни митингующих в Барселоне прорвали полицейское оцепление, выставленное вокруг парка Сьюдадела, и подошли к расположенному на его территории зданию каталонского парламента, где должно было во вторник пройти заседание по утверждению главой женералитета Карлеса Пучдемона.
В непосредственной близости от парламента во вторник проходит митинг сторонников Пучдемона, которые требуют провести заседание. Организаторами выступили общественная организация "Каталонская национальная ассамблея", а также "Комитеты в защиту республики". Согласно данным полиции, в акции принимают участие около 3800 человек.
Протестующие кричат "Свободу политзаключенным", "Ни шагу назад", "Вон, оккупационные силы", "Пучдемон — наш председатель". У многих в руках эстелады – неофициальные флаги "независимой Каталонии". На некоторых участниках акции надеты маски с лицом Пучдемона. К митингу присоединились некоторые депутаты парламента.
Организаторы митинга в соцсетях призывают людей присоединиться к акции.