Киев прекратил подачу воды в ЛНР

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) прекратило подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику из-за долгов, говорится в сообщении украинского предприятия во вторник в Facebook.
"Сегодня, 30 января, Луганское энергетическое объединение провело обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окрестные населенные пункты. Причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на 30 января составляет около 173 миллионов гривен (около 6 миллионов долларов)", — говорится в сообщении.
По данным ЛЭО, долг сформировался как раз за счет невыплат со стороны ЛНР, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неподконтрольную Киеву территорию. Предприятие отмечает, что при этом долги Попаснянского водоканала постоянно растут.