МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В этом году в Иерусалиме откроют памятник жертвам и выжившим в блокаде Ленинграда, сообщил посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"В этом году будет создаваться памятник в Иерусалиме, который будет посвящен блокаде Ленинграда, людям, который пережили и погибли в блокаде", — сообщил Корен на брифинге в честь открытия выставки "Шоа-Холокост. Как человек мог сотворить такое?" в Музее Победы в Москве.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.