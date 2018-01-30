МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Около половины участников чемпионата мира по легкой атлетике и Панарабских игр 2011 года в ходе анонимного опроса признались в том, что употребляли допинг. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы ученых, опубликованные в январском номере журнала Sports Medicine.
Опрос был проведен по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с целью выяснить, как много спортсменов употребляют допинг или используют другие запрещенные способы улучшения результатов. Ученые опросили легкоатлетов, принимавших участие в чемпионате мира в Южной Корее и Панарабских играх в Катаре, по специальной методике, обеспечивавшей анонимность респондента. Общее число участников исследования составило 2167 человек.
В ходе опроса 43,6% участников чемпионата мира по легкой атлетике и 57,1% участников Панарабских игр признались, что применяли допинг. Кроме того, 70,1% спортсменов, участвовавших в соревнованиях в Катаре, заявили, что употребляли различные добавки. Ученые считают, что эти показатели вряд ли преувеличены.
Другой соавтор работы, профессор Кингстонского университета Андреа Петроци считает, что спортсменов, вовлеченных в употребление допинга, может быть очень много, хотя их количество пока не удалось оценить со стопроцентной точностью.
"Проблема, несомненно, есть. Но судить о ее масштабах, не зная точной оценки уровня распространенности, невозможно. <…> Цифры вызывают опасения, и мы плохо представляем, сколько спортсменов на самом деле соблюдают антидопинговые нормы", — уверена Петроци.
Результаты исследования говорят о том, что применение допинга очень распространено среди спортсменов, при этом оно в значительной степени остается необнаруженным, несмотря на все существующие методы биологического контроля. Так, тесты крови и мочи, ежегодно проводимые WADA, оказываются положительными лишь в 1-2% случаев.
Итоги исследования были обнародованы лишь спустя несколько лет, и остается неясным, почему IAAF и WADA так долго скрывали их от общественности. Опрос показал, что практически во всех странах мира необходимо тщательно расследовать употребление запрещенных препаратов в спорте. Тем не менее международные организации почему-то заинтересовались только Россией, когда в 2014 году вышел первый фильм Хайо Зеппельта о допинге в легкой атлетике.
В связи со скандалом, разгоревшимся после заявлений экс-главы московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова о массовом применении запрещенных препаратов в России, сборная страны не выступит в полном составе на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Российские спортсмены будут соревноваться под нейтральным флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.