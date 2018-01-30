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В мире

Половина участников ЧМ-2011 по легкой атлетике признались в приеме допинга

19:0230.01.2018
(обновлено: 19:50 30.01.2018)
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© AFP 2018 / Marc BraibantОфис Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале. Архивное фото.Офис Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале. Архивное фото.
© AFP 2018 / Marc Braibant

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Около половины участников чемпионата мира по легкой атлетике и Панарабских игр 2011 года в ходе анонимного опроса признались в том, что употребляли допинг. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы ученых, опубликованные в январском номере журнала Sports Medicine.

Российские болельщики. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Опрос был проведен по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с целью выяснить, как много спортсменов употребляют допинг или используют другие запрещенные способы улучшения результатов. Ученые опросили легкоатлетов, принимавших участие в чемпионате мира в Южной Корее и Панарабских играх в Катаре, по специальной методике, обеспечивавшей анонимность респондента. Общее число участников исследования составило 2167 человек.

В ходе опроса 43,6% участников чемпионата мира по легкой атлетике и 57,1% участников Панарабских игр признались, что применяли допинг. Кроме того, 70,1% спортсменов, участвовавших в соревнованиях в Катаре, заявили, что употребляли различные добавки. Ученые считают, что эти показатели вряд ли преувеличены.

Символика зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Таких высоких показателей мы не ожидали. По итогам проведенного исследования могу охарактеризовать эту ситуацию не иначе как эпидемию. Получается, что половина участников международных соревнований по легкой атлетике употребляют тот или иной вид допинга. Это говорит о том, что в данной сфере назрела серьезная проблема", — приводит телеканал RT комментарий сотрудника Университета Северного Колорадо Джея Шаффера, одного из авторов исследования. 

Другой соавтор работы, профессор  Кингстонского университета Андреа Петроци считает, что спортсменов, вовлеченных в употребление  допинга, может быть очень много, хотя их количество пока не удалось оценить со стопроцентной точностью.

"Проблема, несомненно, есть. Но судить о ее масштабах, не зная точной оценки уровня распространенности, невозможно. <…> Цифры вызывают опасения, и мы плохо представляем, сколько спортсменов на самом деле соблюдают антидопинговые нормы", — уверена Петроци.

Результаты исследования говорят о том, что применение допинга очень распространено среди спортсменов, при этом оно в значительной степени остается необнаруженным, несмотря на все существующие методы биологического контроля. Так, тесты крови и мочи, ежегодно проводимые WADA, оказываются положительными лишь в 1-2% случаев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Итоги исследования были обнародованы лишь спустя несколько лет, и остается неясным, почему IAAF и WADA так долго скрывали их от общественности. Опрос показал, что практически во всех странах мира необходимо тщательно расследовать употребление запрещенных препаратов в спорте. Тем не менее международные организации почему-то заинтересовались только Россией, когда в 2014 году вышел первый фильм Хайо Зеппельта о допинге в легкой атлетике.

В связи со скандалом, разгоревшимся после заявлений экс-главы московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова о массовом применении запрещенных препаратов в России, сборная страны не выступит в полном составе на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Российские спортсмены будут соревноваться под нейтральным флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
гамбит
неужели 2 167 американских спортсменов опросили?
19:12
30.01.2018
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