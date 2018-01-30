В Ереване отменили презентацию книги Саакашвили

ЕРЕВАН, 30 янв – РИА Новости. В Ереване отменили презентацию армянской версии книги бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Пробуждение силы". Причина этого – чисто техническая, сообщили Sputnik Армения в доме-музее Егише Чаренца, где должно было пройти мероприятие.

Соглашение с представителями дома-музея об организации презентации было достигнуто 25 января. На следующий день, однако, там сообщили об ее отмене по техническим причинам.

"Единственная причина, по которой не состоялась презентация – техническая. Пришли люди, которые арендовали помещение, в итоге презентация не состоялась по техническим причинам, о дальнейшей судьбе книги нам ничего не известно, так как это не наше мероприятие", — заявили в музее.

Тем не менее, как сообщает Sputnik, и в Армении, и в Грузии в произошедшем увидели политический подтекст.

"Саакашвили удостоился презентации армянской версии своей книги благодаря тому, что притеснял армянский язык и армянских общественных деятелей в Грузии, а также за тесное сотрудничество с Турцией и Азербайджаном?", — иронично поинтересовался помощник министра охраны природы Армении Месроп Есаян на своей в странице в Facebook.

В поддержку слов Есаяна пользователи стали активно распространять фотографию обложки книги с комментариями о том, что презентовать книгу переводчику Микаэлу Наапетяну на самом деле не позволил Минкульт страны.

Однако ведомство свою причастность к инциденту всячески отрицает.

"Министерство никак не связано с этим инцидентом, так как с домом-музеем Чаренца не было подписано соглашение. Минкульт даже не знал о проведении такого мероприятия", — сказала в беседе с корреспондентом Sputnik Армения пресс-секретарь Рузанна Хачатрян.

Заверения Минкульта не убедили профессора Государственного Университета Илии Олега Панфилова, который в интервью телеканалу "Рустави-2" рассказал, что к нему несколько месяцев назад обращались из Еревана с советом, стоит или нет переводить книгу на армянский язык.

"Думал, что в Армении есть люди, которым интересны реформы в Грузии. Считаю, что презентацию книги запретило правительство Армении", — сказал Панфилов.

Сам переводчик книги Наапетян на своей странице в Facebook написал, что не знает об истинной причине отказа от презентации. Он также выразил сожаление, что обсуждения книги начались еще до ознакомления с ее содержанием.

Очередная дата презентации автобиографической книги Саакашвили назначена на 7 февраля.

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