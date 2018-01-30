Партия "Двери" будет рада видеть Поклонскую в Сербии

БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Сербская парламентская партия "Двери" будет рада принять депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, которая обнаружила у себя сербские корни, сообщил во вторник РИА Новости депутат Скупщины (парламента) Зоран Радойчич.
"С Натальей Поклонской я впервые связался, когда началась ее деятельность в связи с фильмом "Матильда", и выразил ей поддержку. Мы ее считаем патриотом, поборником семейных ценностей. К годовщине революции было бы ожидаемо, что кто-то снимет фильм о страдании членов царской семьи, или автор фильма заинтересуется вихрем революции и его последствиями, но этого не произошло", — заявил Радойчич агентству.
По словам депутата, сербские патриотические круги были задеты фильмом Алексея Учителя, так как благодарны Николаю II за помощь в "спасении Сербии и ее армии в Первую мировую войну". Радойчич отметил, что многие его соотечественники сейчас держат дома иконы с российской императорской семьей.
По словам Радойчича, лично с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы пообщаться ему до сих пор не удалось. Собеседник агентства добавил, что был иностранным наблюдателем в ходе референдума в Крыму в 2014 году и "уже тогда знал о деятельности Поклонской".
Сербский парламентарий подчеркнул, что его с единомышленниками обрадовала новость о том, что Поклонская "открыла у себя сербские корни". "Если бы она нашла время и высказала намерение посетить Сербию, мы бы ей, разумеется, с радостью оказали гостеприимство. Это была бы возможность встретиться и обсудить личные взгляды и отношения России и Сербии и глобальную ситуацию, а также возможность посетить места в Сербии, которые ей могут быть интересны. Например, православные монастыри, музеи и галереи", — сказал Радойчич.