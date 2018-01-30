Партия "Двери" будет рада видеть Поклонскую в Сербии

БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Сербская парламентская партия "Двери" будет рада принять депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, которая обнаружила у себя сербские корни, сообщил во вторник РИА Новости депутат Скупщины (парламента) Зоран Радойчич.

Поклонская ранее заявила РИА Новости, что если представится возможность для официальной поездки за границу, то первой страной ее визита стала бы Сербия. По словам парламентария, "некоторые ее предки родом из Сербии". Поклонская также рассказала о поддержке сербского движения "Двери" ее позиции против фильма "Матильда" и его преданности Николаю II.

"С Натальей Поклонской я впервые связался, когда началась ее деятельность в связи с фильмом "Матильда", и выразил ей поддержку. Мы ее считаем патриотом, поборником семейных ценностей. К годовщине революции было бы ожидаемо, что кто-то снимет фильм о страдании членов царской семьи, или автор фильма заинтересуется вихрем революции и его последствиями, но этого не произошло", — заявил Радойчич агентству.

По словам депутата, сербские патриотические круги были задеты фильмом Алексея Учителя, так как благодарны Николаю II за помощь в "спасении Сербии и ее армии в Первую мировую войну". Радойчич отметил, что многие его соотечественники сейчас держат дома иконы с российской императорской семьей.

"Таким образом, мы выразили поддержку Наталье Поклонской в ее шагах по защите личности святого императора Николая. Я, как серб, православный христианин и депутат парламента Сербии написал и отправил ей письмо с нашей позицией", — отметил парламентарий.

По словам Радойчича, лично с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы пообщаться ему до сих пор не удалось. Собеседник агентства добавил, что был иностранным наблюдателем в ходе референдума в Крыму в 2014 году и "уже тогда знал о деятельности Поклонской".

Сербский парламентарий подчеркнул, что его с единомышленниками обрадовала новость о том, что Поклонская "открыла у себя сербские корни". "Если бы она нашла время и высказала намерение посетить Сербию, мы бы ей, разумеется, с радостью оказали гостеприимство. Это была бы возможность встретиться и обсудить личные взгляды и отношения России и Сербии и глобальную ситуацию, а также возможность посетить места в Сербии, которые ей могут быть интересны. Например, православные монастыри, музеи и галереи", — сказал Радойчич.