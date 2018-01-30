Генпрокуратура Украины направила в суд дело экс-командира взвода "Беркута"

Пятеро бывших бойцов спецподразделения МВД Беркут, обвиняемых в расстрелах на майдане в феврале 2014 года, в Святошинском районном суде Киева. 30 января 2014

Пятеро бывших бойцов спецподразделения МВД Беркут, обвиняемых в расстрелах на майдане в феврале 2014 года, в Святошинском районном суде Киева. 30 января 2014

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского полка "Беркут" по фактам "преступного противодействия" акциям протеста, сообщает во вторник пресс-служба генпрокуратуры Украины.

"Обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского полка "Беркут"…. направлен для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киева", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования "собрано достаточно доказательств для обвинения бывшего командира взвода №2 оперативной роты №4 полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного главному управлению МВД Украины в Киеве". Его обвиняют в незаконном выполнении преступного приказа — препятствовании проведению собраний, митингов с применением физического насилия.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено, а многие из бывших бойцов бежали из страны.