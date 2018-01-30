В Бишкеке потушили пожар на крупнейшем рынке страны

Пожарные ведут борьбу с огнем на территории крупнейшего в Киргизии Ошского рынка, расположенного в центральной части Бишкека. 30 января 2018

Пожарные ведут борьбу с огнем на территории крупнейшего в Киргизии Ошского рынка, расположенного в центральной части Бишкека. 30 января 2018

БИШКЕК, 30 янв — РИА Новости. Пожар на территории крупнейшего в Киргизии Ошского рынка, расположенного в центральной части Бишкека, потушен, передает во вторник агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

По данным ведомства, во вторник в 09.48 (06.48 мск) на пульт дежурной части поступила информация о пожаре на Ошском рынке. Для тушения пожара были задействованы 12 пожарных расчетов. В 12.28 (09.28 мск) очаг пожара был локализован.

"Огонь потушили его в 18.29 (13.29 мск). Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

Как сообщало МЧС Киргизии, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.