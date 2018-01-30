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В Польше приняли закон о запрете торговли по воскресеньям

16:2030.01.2018
(обновлено: 16:39 30.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда. Архивное фотоПрезидент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник закон о запрете торговли по воскресеньям.

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© Fotolia / pressmaster
СМИ узнали об ужесточении правил интернет-торговли в России

Сейм ранее принял данный закон 254 голосами против 156. Закон будет введен в действие постепенно с переходным периодом — с марта 2018 до января 2020 года.

Изначально предполагалось, что реализация закона начнется еще с 1 января текущего года, но в итоге переходный период перед окончательным запретом торговли по воскресеньям стартует в марте 2018 года.

С марта магазины могут работать только в первое и последнее воскресенье месяца. В 2019 году магазины будут открыты только в последнее воскресенье месяца, а с 2020 года вступит в силу полный запрет.

Закон содержит несколько исключений. В частности, торговать по воскресеньям позволят интернет-магазинам и торговым точкам на автозаправочных станциях.

За нарушение этого закона грозит наказание в виде штрафа или ограничения свободы.

Подписывая закон, Дуда заявил, что запрет торговли в воскресенье положительно скажется на польских семьях.

"Для всех, кто работает в воскресенье, это не день, который можно провести со своими семьями", — сказал он. Польский президент рассказал, что недавно делал с женой покупки в магазине, и кассир спросила, подпишет ли он закон о запрете торговли в воскресенье, а услышав утвердительный ответ очень его благодарила.

Дуда отметил, что нововведение не должно стать потрясением для поляков, так как предполагает переходный период, а также исключения из норм закона некоторых видов торговых объектов и отраслей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, оценивая этот закон, заявил, что поддерживает его. Он отметил, что подобные ограничения существуют в некоторых странах Евросоюза.

Противники закона считают, что он отразится, в первую очередь, на магазинах, которые находятся в приграничных районах в восточной Польше. Так, только жители Белоруссии оставляют в польских магазинах более 100 миллионов евро.

Комментируя данный закон, польские журналисты уже предлагают способы обходить запрет, не подпадая под санкции. Рассматривается возможность воспользоваться тем, что запрет не коснется торговли через интернет. В качестве одного из вариантов предлагается, чтобы магазины по воскресеньям работали не как торговые точки, а как места презентаций товаров, в которых с ними можно будет ознакомиться, изучить их, заказать через интернет, оплатить и на месте получить свою покупку.

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