Врачи потребовали от Цукерберга закрыть мессенджер Facebook для детей

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американская организация "За детство без рекламы" (Campaign For a Commercial-Free Childhood) потребовала от Facebook закрыть приложение Messenger Kids, выпущенное компанией для детей моложе 13 лет.

Представители организации направили открытое письмо на имя основателя соцсети Марка Цукерберга. Под документом подписались более 110 врачей, педагогов, психологов и других специалистов по работе с детьми.

По мнению составителей письма, общение в мессенджерах негативно сказывается на развитии ребенка. Позиция авторов подкрепляется ссылками на исследования связи между использованием социальных сетей и подростковой депрессией.

"Дети младшего возраста просто не готовы вести аккаунты в социальных сетях. Они недостаточно взрослые, чтобы понимать всю сложность общения в Сети, что зачастую приводит к недопониманию и конфликтам", — говорится в обращении.

Специалисты также отмечают, что у детей нет полного понимания приватности в Интернете — они могут не осознавать уместности тех или иных публикаций и не знать, имеет ли кто-то доступ к их диалогам, фотографиям и видео.

Facebook запустила приложение Messenger Kids в декабре прошлого года.