Премьер Малайзии ждет "вдохновения", чтобы объявить дату выборов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что ждет "вдохновения", чтобы объявить дату всеобщих выборов в стране, сообщает газета Star.

"Я жду некой искры вдохновения, или, как говорят малайзийцы, ilham … чтобы выбрать дату", — приводит издание слова Разака.

Согласно конституции Малайзии, выборы должны состояться до июня, когда парламент будет автоматически распущен. "Давайте посмотрим, подождем мы до июня или сделаем это раньше. Мы увидим, как будут обстоять дела", — сказал Разак.

В середине октября тысячи протестующих приняли участие в митинге рядом со столицей страны Куала-Лумпуром, требуя привлечь к ответственности Разака в связи с коррупционным скандалом вокруг государственного фонда 1MDB. Фонд находится в центре международных расследований из-за подозрений в коррупции и отмывании денег со стороны государственных чиновников. В июле 2015 года стало известно, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак получил около 700 миллионов долларов на свой личный счет от организаций, связанных с государственным фондом 1MDB.

Премьер утверждает, что полученные деньги являются пожертвованием от государств Ближнего Востока. Генеральный прокурор Малайзии Мохамед Апанди Али заявил, что нет никаких доказательств хищений из 1MDB.