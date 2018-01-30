КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в стране состоялись первые успешные испытания крылатой ракеты наземного базирования.

"Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия", — приводит его слова пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, крылатая ракета "способна точно поражать наземные и морские цели".

Секретарь СНБО рассказал, что ее разработкой занимались конструкторы украинского госпредприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями.

Турчинов также сообщил, что ведомство поставило задачу "по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования".