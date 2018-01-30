ЕК готова подать в суд на девять стран ЕС из-за загрязнения воздуха

БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия во вторник предупредила министров девяти стран-членов ЕС, что подаст на них в суд, если они не предложат меры по улучшению качества воздуха и не предпримут шаги, предотвращающие его загрязнение, заявил журналистам еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла.

Во вторник Велла организовал в Брюсселе министерскую встречу по вопросам чистоты воздуха, в которой приняли участие представители Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Румынии, Словакии, Франции и Чехии. Эти страны уже получили мотивированное заключение ЕК в связи с превышением допустимого уровня загрязнения воздуха в соответствии с действующими нормами ЕС, теперь ЕК может подать на них в Суд ЕС. В Евросоюзе с 2008 года введены показатели предельной концентрации в воздухе взвешенных частиц PM10, а с 2010 года — диоксида азота.

Выступая перед журналистами после министерской встречи, Велла отметил, что ежегодно из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают 400 тысяч граждан стран ЕС.

"В связи с долгосрочным бездействием и на фоне продолжения правовых процедур я призвал все страны-члены срочно решить эту проблему, несущую угрозу для жизни. Бездействие приводит к последствиям для граждан и к загрязнению воздуха, которым они дышат. Страны-члены несут ответственность, они должны действовать, бездействие имеет правовые последствия для соответствующих стран-членов", — сказал Велла, отметив, что "министрам напомнили как об ответственности, так и о правовых последствиях".

Он сообщил, что ЕК не намерена откладывать сроки, в течение которых страны-члены ЕС должны были принять меры по предотвращению загрязнения воздуха.

"Да, сегодня утром прозвучали некоторые новые обязательства (со стороны стран ЕС). Все эти обязательства будут изучены моими коллегами. Мы также сказали странам-членам, что если у них есть любые дополнительные предложения, им нужно представить их не позже понедельника", — заявил еврокомиссар.

Отвечая на вопрос, обратится ли ЕК в суд, он сказал: "Да, мы сделаем это".

"Единственное, что может помешать ЕК обратиться в суд, это меры, которые они предъявят, и действия, которые они предпримут в своих странах, достаточные для того, чтобы безотлагательно достичь поставленных целей", — сказал Велла.