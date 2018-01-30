ЕК готова подать в суд на девять стран ЕС из-за загрязнения воздуха

БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия во вторник предупредила министров девяти стран-членов ЕС, что подаст на них в суд, если они не предложат меры по улучшению качества воздуха и не предпримут шаги, предотвращающие его загрязнение, заявил журналистам еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла.
Выступая перед журналистами после министерской встречи, Велла отметил, что ежегодно из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают 400 тысяч граждан стран ЕС.
"В связи с долгосрочным бездействием и на фоне продолжения правовых процедур я призвал все страны-члены срочно решить эту проблему, несущую угрозу для жизни. Бездействие приводит к последствиям для граждан и к загрязнению воздуха, которым они дышат. Страны-члены несут ответственность, они должны действовать, бездействие имеет правовые последствия для соответствующих стран-членов", — сказал Велла, отметив, что "министрам напомнили как об ответственности, так и о правовых последствиях".
"Да, сегодня утром прозвучали некоторые новые обязательства (со стороны стран ЕС). Все эти обязательства будут изучены моими коллегами. Мы также сказали странам-членам, что если у них есть любые дополнительные предложения, им нужно представить их не позже понедельника", — заявил еврокомиссар.
Отвечая на вопрос, обратится ли ЕК в суд, он сказал: "Да, мы сделаем это".
"Единственное, что может помешать ЕК обратиться в суд, это меры, которые они предъявят, и действия, которые они предпримут в своих странах, достаточные для того, чтобы безотлагательно достичь поставленных целей", — сказал Велла.