СМИ раскрыли новые подробности дела об убийстве брата Ким Чен Ына

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Одна из подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама в Малайзии незадолго до преступления встречалась с мужчиной, который заплатил ей 400 малайзийских ринггит (около 102 долларов США) за участие в видеорозыгрыше, сообщает местная газета Malay Mail со ссылкой на материалы малайзийского суда.

Как сообщил юрист подозреваемой Сити Аисья, деньги ей заплатил мужчина по имени Ли Чжи Ю или Джеймс. По его словам, участвовать в розыгрыше, запись которого должна была впоследствии появиться на Youtube, девушке предложил водитель Джеймса 5 января прошлого года. Как сказал адвокат, чьи слова приводит газета, впоследствии они встретились втроем для записи ролика.

Следователь Ван Азирул Низам Че Ван Азиз, участвующий в расследовании дела, подтвердил в суде, что деньги девушке заплатил Джеймс. По его данным, его водитель действительно подходил к подозреваемой, однако дату подтвердить он не может. Согласно показаниям следователя, он не знает, когда происходили розыгрыши, о которых могли договориться указанные лица, отмечается в сообщении.

Рассмотрение дела об убийстве брата лидера КНДР продолжится в суде Малайзии 8 февраля, дополняет издание.

Суд над двумя подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама начался в малайзийском городе Шах-Алам в октябре прошлого года. Суд может вынести смертный приговор вьетнамке Зоан Тхи Хыонг и индонезийке Сити Аисье, которые 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура напали на гражданина КНДР с дипломатическим паспортом на имя Ким Чхоль. Они, как утверждается, намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами сильного отравляющего вещества VX.

В Южной Корее сразу признали в погибшем брата Ким Чен Ына, который давно проживал в китайском Макао, хотя в Пхеньяне официально так и не заявили, что речь идет именно о Ким Чен Наме.

В то же время тогда в интернете было опубликовано видеообращение молодого человека Ким Хан Соля, назвавшего себя сыном Ким Чен Нама, о том, что его отец был убит, а чуть позже полиция Малайзии объявила, что образцы ДНК, способ получения которых не был раскрыт, подтвердили личность брата лидера КНДР.

Подсудимые Зоан Тхи Хыонг (28 лет) и Сити Аисья (25 лет) не признают своей вины, утверждая, что их наняли якобы для участия в видеорозыгрыше, и они понятия не имели, кем был человек, который скончался от их действий в аэропорту Куала-Лумпура. Подозрения в ходе расследования пали на саму КНДР, которую считают причастной к смерти Ким Чен Нама, но Пхеньян это настойчиво отвергает, считая, что нападение было сфабриковано в кампании против КНДР.

Ким Чен Нам — старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Вместе со своей семьей Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом, отдалившись от политики. В одном из зарубежных телеинтервью его сын Ким Хан Соль признался, что никогда не видел ни своего деда Ким Чен Ира, ни нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.