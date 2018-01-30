Петровский водозабор прекратил подачу воды, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Петровский водозабор Попаснянского водоканала, обеспечивающий водой жителей неподконтрольной Киеву территории Луганской области, без объяснения причин прекратил подачу воды на территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия "Лугансквода".
В пресс-службе уточнили, что без водоснабжения временно остались три населенных пункта Славяносербского района. На данный момент специалисты предприятия проводят работы по изменению схемы водоснабжения.