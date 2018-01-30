Петровский водозабор прекратил подачу воды, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (224)

ЛУГАНСК, 30 янв — РИА Новости. Петровский водозабор Попаснянского водоканала, обеспечивающий водой жителей неподконтрольной Киеву территории Луганской области, без объяснения причин прекратил подачу воды на территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия "Лугансквода".

"Тридцатого января в 12.10 по московскому времени без предупреждения была прекращена подача воды с Петровской насосной станции Попаснянского водоканала", — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что без водоснабжения временно остались три населенных пункта Славяносербского района. На данный момент специалисты предприятия проводят работы по изменению схемы водоснабжения.

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