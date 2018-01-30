МИД России осудил серию терактов в Афганистане

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. МИД РФ осудил серию терактов в Афганистане, подтвердил неоправданность ставки на силовой подход к урегулированию ситуации в этой стране и призвал власти и афганскую вооруженную оппозицию к запуску национального диалога.

"Решительно осуждаем эти бесчеловечные террористические акты. Рассчитываем, что организаторы преступлений будут выявлены и понесут заслуженное наказание. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

МИД также призвал власти ИРА и афганскую вооруженную оппозицию к скорейшему запуску национального диалога "в целях установления мира и безопасности в Афганистане". По оценке ведомства, происходящее "вновь подтверждает неоправданность ставки на силовой подход к урегулированию ситуации в Афганистане и необходимость объединения контртеррористических усилий всего мирового сообщества".

"Россия будет продолжать непримиримую борьбу с терроризмом во всех его проявлениях. Подтверждаем готовность к сотрудничеству в целях наращивания потенциала афганских национальных сил безопасности, противодействия росту международного терроризма в этой стране", — говорится в сообщении МИД.

За прошедшие несколько дней в Афганистане произошла серия кровавых терактов, в результате которых погибли около 200 человек, свыше 400 получили ранения различной степени тяжести.