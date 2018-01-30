Нарышкин посетил Вашингтон

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Спецслужбы России и США продолжат сотрудничество даже в нынешних условиях, Вашингтон уже посетил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин для консультаций с американскими коллегами, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Сергей Евгеньевич был здесь, он приезжал, он провел здесь консультации со своими коллегами. Обсуждалась, естественно, проблема совместной борьбы с терроризмом. Мы находились в контактах в 2014 году, мы, конечно же, думаем о совместной работе в этом году, когда будет чемпионат мира по футболу. Работа идет, я думаю, что она будет продолжаться и дальше", — сказал Антонов в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".