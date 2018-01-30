Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в метро Тбилиси

Люди у входа на станцию метро Варкетили в Тбилиси, где обрушился подвесной потолок. 30 января 2018

Люди у входа на станцию метро Варкетили в Тбилиси, где обрушился подвесной потолок. 30 января 2018

ТБИЛИСИ, 30 янв — РИА Новости. Двое пострадавших при обрушении части потолка на станции метро в столице Грузии находятся в тяжелом состоянии, сообщила представительница клиники "Ингороква".

Во вторник утром на станции метро "Варкетили" обрушилась часть подвесного потолка. Как заявил мэр города Каха Каладзе, при обрушении пострадали 14 человек.

"К нам привезли четырех пациентов. Из них состояние двух человек тяжелое. На данный момент всем пострадавшим проводят необходимые обследования", — цитирует представителя клиники агентство Sputnik Грузия.

"Варкетили" — конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы. По данным телеканала "Общественный вещатель", ремонтные работы на станции завершились в сентябре 2017 года, был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюлей, отремонтирован эскалаторный тоннель. После ремонта экс-мэр Тбилиси Давид Нармания заявил, что "перемещение граждан стало гораздо более безопасным и комфортным".