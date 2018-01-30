Румынский "антикоррупционный" журналист попался на взятке

БУХАРЕСТ, 29 янв – РИА Новости. Один из ярых борцов с коррупцией в Румынии, шеф-редактор сайта DIGI24.ro Дан Кристиан Туртурикэ теперь сам проходит по уголовному делу Национального антикоррупционного департамента. Как сообщает Sputnik Молдова, известный журналист оказался посредником между рядом политиков, некоторые из которых уже осуждены, а другие находятся под подозрением.

Появились данные, что Туртурикэ передал взятку от известного либерал-демократа Георге Штефана тогдашнему главе Национального агентства по неподкупности Хории Джеорджеску.

Румынская пресса отмечает, что аналогичная информация содержится в мотивационной части решения трибунала уезда Бакэу касательно помещения под судебный контроль бывшего депутата румынского парламента, представителя Социал-демократической партии Ионела Арсене.

Еще одна деталь этого документа — ранее Туртурикэ, будучи шеф-редактором издания România Liberă, был причастен к подготовке статей, очерняющих бывшего депутата парламента Румынии от Социал-демократической партии Кулицэ Тэрыцэ, на счетах которого в 2013 году, по данным открытых источников, лежало 110 миллионов евро. Тогда Тэрыцэ занимал 23-ю строчку рейтинга Форбс. По данным, обнародованным трибуналом, за очернение миллионера шеф-редактор România Liberă получил 15 тысяч евро.

Туртурикэ известен своей антироссийской позицией: он периодически совершает нападки на Россию и тех, кто, по его мнению, "связан с Москвой". В частности, такой "чести" удостоилось информационное агентство Sputnik.

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