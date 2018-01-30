Полиция Кении применила слезоточивый газ для разгона сторонников оппозиции

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Полиция Кении применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников оппозиционной коалиции NASA ("Национальный суперальянс"), которые частично заблокировали дорогу в столице страны Найроби, сообщает кенийская газета Star.

Как отмечает издание, сторонники оппозиционной коалиции направляются на "инаугурацию" лидера политического объединения, бывшего премьер-министра страны Раила Одингы, проигравшего на выборах президента. Как ожидается, "принятие присяги" состоится позже во вторник. По данным издания, в преддверии "инаугурации" местное управление по СМИ отключило от вещания частные телеканалы Citizen и Inooro TV.

Ранее Одинга заявил, что планирует провести церемонию собственной инаугурации, так как считает себя легитимным главой государства. До этого присягу главы государства официально принял действующий президент страны Ухуру Кениата.

Выборы главы государства прошли в Кении 8 августа. По данным избиркома, победил действующий президент страны Ухуру Кениата. После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты, во время которых, по данным СМИ, были убиты до девяти человек. Кенийская оппозиция обвинила сотрудников органов правопорядка страны в убийстве более 100 человек.

Первого сентября верховный суд Кении по итогам обращения оппозиции постановил признать недействительными прошедшие в августе президентские выборы, аннулировать их результаты и провести новое голосование 26 октября. Как сообщила избирательная комиссия, на повторных выборах главы государства с 98% голосов вновь победил Кениата. Лидер оппозиции Одинга отказался от участия в повторных выборах, которые он окрестил "фальшивыми". Ранее верховный суд Кении подтвердил победу Кениаты на повторных выборах президента.