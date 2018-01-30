Политолог объяснил, зачем Трамп накаляет обстановку вокруг СВПД

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, говоря о возможности выхода США из иранской ядерной сделки, преследует ряд целей — показать свою состоятельность на международной арене, повлиять на внутреннюю ситуацию в Иране и, прежде всего, ослабить европейских конкурентов, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.

"Зачем Трампу накалять обстановку вокруг Ирана и вокруг СВПД? Здесь, конечно, есть внутриполитические соображения, потому что Трамп хочет показать себя крутым ковбоем и показать свою состоятельность на международной арене. С другой стороны, это попытка каким-то образом повлиять на внутреннюю ситуацию в Иране, которая чрезвычайно сложна и неоднозначна", — сказал Сажин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, нет сомнений, что действия Трампа против Ирана и СВПД играют на руку ярым иранским радикалам, консерваторам, противникам президента Хасана Роухани.

"Но главной целью, мне кажется, для Трампа все-таки была Европа. В принципе все политические деятели трёх стран основных, они поддержали СВПД. Иран стал очень лакомым кусочком для международного бизнеса, в том числе европейского бизнеса", — указал политолог.

Ссылаясь на данные иранских властей, эксперт отметил, что товарооборот между Ираном и ЕС за первое полугодие 2017 года удвоился.

"У многих компаний немецких и французских есть большие планы в отношении Ирана… И в случае введения санкционных режимов против Ирана все эти планы рухнут. А США практически никаких торгово-экономических — там есть, но небольшие — позиций в Иране не имеют. И им вообще-то нечего терять", — заявил специалист.

Трамп, как "прожжённый бизнесмен", понимает, что надо ослабить своих конкурентов, прежде всего, европейских, считает Сажин.

"И ему (Трампу) выгодна такая ситуация, которая может сложиться вокруг Ирана. И он хочет поставить европейские компании перед выбором: с кем вы — с Ираном или с США", — подчеркнул эксперт.