В Каталонии отложили заседание по утверждению Пучдемона главой женералитета

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (503)

МАДРИД, 30 янв – РИА Новости. Спикер парламента Каталонии Роже Торрен принял решение отложить заседание, на котором депутаты должны были обсуждать кандидатуру Карлоса Пучдемона на пост главы женералитета, при этом он не собирается предлагать другие кандидатуры на эту должность.

"Пленум не распускается, он будет отложен, но ни в коем случае не отменен", — заявил Торрен.

Он добавил, что кандидатуру Пучдемона предложил парламент, и что "пока есть это большинство", он не будет предлагать других кандидатов.

Торрен раскритиковал решения правительства Испании и КС, заявив, что они "направлены на то, чтобы подорвать права миллионов каталонцев, опустивших свои бюллетени в урны". Он назвал неприемлемыми заявления о том, что "каталонцы плохо проголосовали".

Теперь юристы парламента займутся подготовкой документов, чтобы оспорить решение Конституционного суда страны, который заявил, что для утверждения главой женералитета Пучдемон должен лично явиться на заседание парламента и запросить предварительное судебное разрешение.

Заседание парламента было запланировано на 15.00. (17.00 мск).