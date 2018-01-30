Число пострадавших при обвале потолка в метро Тбилиси возросло до 14

ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Число пострадавших из-за обрушения части потолка на станции метро в столице Грузии возросло до 14, их лечение оплатят Минздрав и мэрия Тбилиси, заявил мэр города Каха Каладзе.
"Хочу пожелать здоровья каждому пациенту. Мы спаслись, жертв нет. Всего пострадавших 14 человек… Мэрия столицы и Минздрав покроют все траты на лечение пострадавших", — сказал Каладзе журналистам.
Мэр и министр здравоохранения Давид Сергеенко посетили госпитализированных после инцидента.
По словам медиков, состояние большинства пострадавших удовлетворительное, нескольких — средней тяжести. У большинства пациентов переломы конечностей и сотрясение мозга.
"Варкетили" — конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы. По данным телеканала "Общественный вещатель", ремонтные работы на станции завершились в сентябре 2017 года, был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюлей, отремонтирован эскалаторный тоннель. После ремонта экс-мэр Тбилиси Давид Нармания заявил, что "перемещение граждан стало гораздо более безопасным и комфортным".