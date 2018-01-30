Число пострадавших при обвале потолка в метро Тбилиси возросло до 14

Автомобиль скорой помощи у станции метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции. 30 января 2018

Автомобиль скорой помощи у станции метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции. 30 января 2018

ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Число пострадавших из-за обрушения части потолка на станции метро в столице Грузии возросло до 14, их лечение оплатят Минздрав и мэрия Тбилиси, заявил мэр города Каха Каладзе.

Во вторник утром на станции метро "Варкетили" обрушилась часть подвесного потолка.

"Хочу пожелать здоровья каждому пациенту. Мы спаслись, жертв нет. Всего пострадавших 14 человек… Мэрия столицы и Минздрав покроют все траты на лечение пострадавших", — сказал Каладзе журналистам.

Мэр и министр здравоохранения Давид Сергеенко посетили госпитализированных после инцидента.

По словам медиков, состояние большинства пострадавших удовлетворительное, нескольких — средней тяжести. У большинства пациентов переломы конечностей и сотрясение мозга.

"Варкетили" — конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы. По данным телеканала "Общественный вещатель", ремонтные работы на станции завершились в сентябре 2017 года, был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюлей, отремонтирован эскалаторный тоннель. После ремонта экс-мэр Тбилиси Давид Нармания заявил, что "перемещение граждан стало гораздо более безопасным и комфортным".