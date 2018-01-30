"Начать лечение": в Киеве объяснили смысл дискуссии о Цое и Высоцком

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович рассказал, в чем смысл дискуссии вокруг творчества Виктора Цоя и Владимира Высоцкого.

Он отметил, что, хотя тема и вызвала острые разногласия, подобные вопросы не раскалывают украинцев, а только показывают уже имеющиеся "линии разломов".

"Рентген не ломает костей — лишь фиксирует переломы", — написал Вятрович в Facebook, подчеркнув, что подобные процедуры необходимы Украине, чтобы "начать лечение".

Ранее Вятрович заявил об опасности "щупалец русского мира", к которым причислил Высоцкого, Цоя и писателя Михаила Булгакова. После этого в украинских соцсетях разгорелась дискуссия о том, стоит ли запрещать творчество российских деятелей культуры как "пропаганду".