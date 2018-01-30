Евросоюз продлил санкции против экс-президента Туниса и его приближенных

БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Евросоюз во вторник продлил на год санкции против экс-президента Туниса Зина аль-Абидина Бен Али и его приближенных, свидетельствует публикация в Официальном журнале ЕС.

"Это решение будет действовать до 31 января 2019 года. Оно должно постоянно пересматриваться. Оно может быть продлено или изменено, если Совет сочтет, что его цели не достигнуты", — говорится в решении о продлении санкций, истекавших в конце января 2018 года.

Индивидуальные санкции ЕС против экс-президента Туниса и его приближенных были введены 31 января 2011 года, в феврале 2011 года в санкционном списке значились 48 человек. Ограничительные меры предполагают заморозку активов в ЕС и запрет на въезд на территорию Евросоюза.

Бен Али в 2011 году бежал из Туниса в Саудовскую Аравию после "жасминовой революции", которая была вызвана недовольством населения социальными условиями, разгулом коррупции и безработицей. Тогда в результате массовых беспорядков погибли более 80 человек.