Число пострадавших при обрушении потолка в метро в Тбилиси возросло до 13

Закрытая станция метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции. 30 января 2018

Закрытая станция метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции. 30 января 2018

ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Число пострадавших при обрушении части потолка на станции метро "Варкетили" в столице Грузии возросло до 13, заявил во вторник министр здравоохранения Давид Сергеенко.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

"В результате произошедшего пострадали 13 человек. Я навестил четырех пациентов, к счастью, состояние всех пострадавших удовлетворительное. Все четверо выходят на контакт, они остаются под наблюдением врачей. Жизни госпитализированных пациентов ничего не угрожает", — сказал Сергеенко журналистам.

"Варкетили" — конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы.