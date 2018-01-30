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Госдеп прокомментировал перехват американского самолета российским Су-27

12:0430.01.2018
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© РИА Новости / Анатолий МедведьПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27. Архивное фотоМногоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Госдепартаменте США назвали перехват российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем "опасным". Вашингтон призвал Москву прекратить действия, которые создают угрозу для экипажей.

Американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon
Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма
Накануне над нейтральными водами Черного моря российский Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки EP-3E "Aries II" ВМС США. По данным американских военных, Су-27 приблизился на расстояние полутора метров и "пролетел непосредственно перед коридором EP-3E".

Представитель Госдепа Хезер Науэрт обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

Перехват

В российском Минобороны заявили, что в понедельник дежурные средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель, движущуюся в сторону российской территории. Су-27 приблизился на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ.

Американская сторона, в свою очередь, охарактеризовала эту операцию как "небезопасную". Военные отметили, что перехват продолжался примерно два часа сорок минут.

Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
По их словам, EP-3E "действовал в соответствии с международным правом и не спровоцировал данную активность российской стороны".

"Обиды Пентагона неуместны"

В Госдуме прокомментировали воздушный инцидент и предположили, с какой целью у берегов Крыма летают самолеты-разведчики США.

Как считает депутат Дмитрий Белик, американские военные хотят определить быстроту реагирования ПВО и передать эти сведения украинской стороне.

"Они <…> пытаются прощупать станции дальнего обнаружения, засечь их частоты. Все это интересно лишь одному заказчику — официальному Киеву", — заявил он.

По его словам, "в таких ситуациях не бывает "небезопасных" или "опасных" перехватов".

"Наш истребитель жестко и корректно указал самолету радиоэлектронной разведки ВМС США его место в воздухе, не более. Обиды Пентагона здесь неуместны", — заключил депутат.

Стандартная процедура

Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
© РИА Новости / Сергей Скрынников
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Мнение: в НАТО представляют себя "осажденной крепостью"
Как отметил известный военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, рассуждения Госдепа не имеют реальных оснований. По его словам, подобный перехват — стандартная процедура, которая осуществляется на безопасном расстоянии.

Эксперт подчеркнул, что вылеты ВКС для опознавания иностранных самолётов-разведчиков не несут опасности ни для одной из сторон.

"Возможно, у американских пилотов, которые привыкли безнаказанно летать, не замечая чужих истребителей, сдают нервы", — добавил Коротченко.

В свою очередь, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик Владимир Попов подчеркнул, что говорить о "перехвате" напрямую нельзя — перехват осуществляют только в том случае, если самолет нарушает государственную границу и входит на территорию государства.

"В данном случае угрозы применения оружия не было. Всего-навсего провели идентификацию самолета. В мировой практике такие процедуры выполняются любым государством, которое заботится о своей безопасности", — заключил эксперт.

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В мире
Комментарии
13 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Gorg_1972
"Вашингтон призвал Москву прекратить действия, которые создают угрозу для экипажей"
Ну совсем наглость потеряли.
12:12
30.01.2018
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Андрей Драгунов
Подлетели, хотели анекдот новый про Путина рассказать, антенку на крыле поправить, номер протереть, а они блин не общительные какие-то...
12:28
30.01.2018
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