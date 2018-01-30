Сенат США отклонил поддерживаемый Трампом законопроект об абортах

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Законопроект о запрете абортов на поздних сроках не получил необходимой поддержки в сенате США, сообщается на сайте конгресса.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал сенат проголосовать за общенациональный запрет на аборты на поздних сроках беременности.

Внесенный на рассмотрение республиканцем Линдси Грэмом законопроект предполагал уголовное преследование за проведение или намерение провести аборт, если срок беременности превышает 20 недель. Исключение могли составить случаи, когда беременность несла угрозу жизни матери или женщина, пожелавшая сделать аборт, была жертвой изнасилования. Наказанием за правонарушение мог стать штраф и тюремное заключение сроком до пяти лет.

Законопроект получил лишь 51 из 60 необходимых голосов.