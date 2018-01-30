В Индии число погибших при падении автобуса в реку возросло до 45

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв — РИА Новости. Не менее 45 человек, в том числе несколько детей, погибли в результате падения в реку рейсового автобуса в штате Западная Бенгалия на северо-востоке Индии, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.

Ранее сообщалось о 36 погибших и девяти пострадавших.

Инцидент произошел накануне утром. Автобус, в котором находились 56 человек, следовал по маршруту Каримпур — Малду, однако при пересечении моста пробил ограждение и рухнул в реку. Следствие полагает, что причиной аварии стала плохая видимость, однако один из выживших заявил газете Times of India, что во время движения водитель постоянно отвлекался на свой смартфон.

"Число погибших к настоящему моменту достигает 45 человек. Операция по поиску и спасению пропавших без вести продолжается", — сообщил РИА Новости сотрудник полиции штата.

Первые лица государства, включая президента Индии Рама Натха Ковинда и премьер-министра Нарендру Моди, уже выразили свои соболезнования в связи с произошедшим. Правительство страны также распорядилось выплатить денежные компенсации родственникам погибших в размере 500 тысяч рупий (порядка 7,8 тысячи долларов).

Полиция продолжает вести расследование случившегося.