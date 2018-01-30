В Афинах россиянина арестовали по подозрению в терроризме

АФИНЫ, 30 янв — РИА Новости. В афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса арестован гражданин России, которого российские власти объявили в розыск по подозрению в терроризме, сообщает газета "Катимерини".

По информации издания, арест был произведен еще 31 декабря, но об этом не сообщалось.

"В транзитной зоне аэропорта полиция обнаружила и арестовала 29-летнего гражданина России, в отношении которого действовал международный ордер российских властей на арест за терроризм. Он путешествовал вместе с соотечественником — 40-летним S.Μ. — из Каира в Россию, с промежуточной посадкой в Афинах. Когда они находились в транзитной зоне аэропорта, оба мужчины выразили желание подать прошение о предоставлении убежища в стране и отказались сесть на самолет, который отвезет их в Москву", — сообщает издание.

Отделение по борьбе с терроризмом, которое постоянно находится в международном аэропорту, проверило их и выяснило, что в отношении 29-летнего мужчины, инициалы которого Ι.F., ордер на арест выдан российским отделением Интерпола в 2015 году "за участие в незаконной вооруженной организации". Выяснилось также, что в марте 2017 года он был обвинен в террористической деятельности.

По информации российских властей, 29-летний I.F. отправился в Сирию в 2014 году воевать на стороне "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.), а S.Μ. якобы связан с подозрительными денежными переводами членам ИГИЛ, пишет газета.

Предположительно, оба мужчины – выходцы из Дагестана, пишет издание.