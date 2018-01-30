Вооружиться в долг: в Киеве предложили брать у США напрокат военную технику

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил обновить устаревшую военную технику ВСУ за счет арендованного у США вооружения.

По его словам, украинские силовики пользуются техникой, разработанной еще в середине ХХ века. Необходимость модернизации арсенала очевидна, и у Украины нет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к западным партнерам, добавил Гриценко.

"Возникает вопрос: какая страна пойдет на более широкое сотрудничество с нами для того, чтобы мы имели возможность (получить военную технику. — Прим. ред.) в режиме лизинга, фактически аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства. <…> И тут претендент номер один — это как раз Америка", — сказал бывший глава военного ведомства в эфире телеканала NewsOne.

Пока Вашингтон намерен поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin — это оружие украинские власти рассчитывают получить в 2018 году. Москва неоднократно предостерегала Белый дом от таких планов, поскольку их реализация усугубит конфликт в Донбассе. Против поставок также высказалось большинство европейских политиков.