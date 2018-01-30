В Турции задержали глав медассоциации за агитацию против операции в Африне

АНКАРА, 30 янв — РИА Новости. Турецкая полиция задержала восемь руководителей национальной медицинской ассоциации за агитацию против операции ВС страны в сирийском Африне, сообщает во вторник газета Hurriyet.

Отмечается, что всего выдано 11 ордеров на задержание руководителей ассоциации. Ранее они выступили с письменным заявлением, в котором выразили протест против операции в Африне, которая, по их словам, "наносит непоправимый вред физическому, моральному и социальному здоровью нации и влечет за собой гуманитарную драму".

Накануне МВД Турции сообщило, что за минувшую неделю были задержаны 311 человек за агитацию против операции в Африне.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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