В Тбилиси возбудили дело после обрушения потолка на станции метро

Станция метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции

Станция метро Варкетили в Тбилиси после обрушения подвесного потолка на перроне станции

ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. МВД Грузии возбудило дело в связи с обрушением части потолка на станции метро "Варкетили" в Тбилиси, сообщили РИА Новости во вторник в ведомстве.

Инцидент произошёл во вторник утром. По данным СМИ, пострадали 11 человек.

"Расследование начато по статье 240 "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", — заявили в министерстве.

Транспортная компания Тбилиси в свою очередь пояснила, что обрушение произошло в нижнем вестибюле.

"Транспортная компания Тбилиси сообщает, что конструкция подвесного потолка обрушилась на станции метро "Варкетили" в нижнем вестибюле во вторник утром примерно в 10.30 (09.30 мск). В результате инцидента есть пострадавшие, на месте работают спасательные службы и бригады скорой помощи. На данном этапе происходит эвакуация пассажиров из станции метро. Для выяснения причин произошедшего ведется расследование", — говорится в заявлении.

Как рассказали журналистам очевидцы, часть потолка обрушилась в то время, когда на платформе стояли люди и ожидали поезд. Сразу после инцидента на станции была приостановлена подача электроэнергии.

"Варкетили" — конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы. По данным телеканала "Общественный вещатель", ремонтные работы на станции завершились в сентябре 2017 года, был обновлен интерьер верхнего и нижнего вестибюлей, отремонтирован эскалаторный тоннель. После ремонта экс-мэр Тбилиси Давид Нармания заявил, что "перемещение граждан стало гораздо более безопасным и комфортным".