Самолет перелетел из США в Австралию на топливе из семян горчицы

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Самолет впервые совершил рейс из США в Австралию на смешанном топливе, частично состоящем из горчичного масла, сообщает издание Herald Sun.

Самолет Boeing Dreamliner 787-9 австралийской авиакомпании Qantas 15 часов летел из Лос-Анджелеса в Мельбурн. В полете применялось биотопливо — к стандартному авиационному добавили 10% органического на основе семян горчицы. В результате удалось сократить выбросы углекислого газа на 7%.

По словам представителей Qantas, "нетрадиционное" топливо не представляет никакой опасности. "Это абсолютно нормальный вылет для нас", — цитирует издание генерального директора Элисон Уэбстер.

В авиакомпании уверяют, что использование биотоплива может сократить выбросы углекислого газа на 80%.

Ранее лондонская транспортная компания TfL объявила о планах запустить в британской столице автобусы на топливе, полученном из кофейной гущи.