Глава МИД Италии рассказал, что нужно для решения миграционной проблемы

РИМ, 30 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Подход официального Рима к решению острой миграционной проблемы состоит в соединении принципов безопасности и солидарности, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

"Наш подход соединяет безопасность и солидарность, с тем чтобы обеспечить подходящую защиту для мигрантов, в особенности, для наиболее уязвимых из них, и в то же время подступиться к глубинным причинам миграции. Так, мы увеличили фонды для стимулирования развития, направив в прошлом году на нужды африканского континента 180 миллионов евро. Через Фонд Африки все в том же 2017 году мы передали в распоряжение африканских стран существенные ресурсы для проектов, нацеленных на то, чтобы сделать ставку на местные возможности развития в общинах, наиболее затронутых миграционным феноменом", — сказал известный политик.

Альфано также подчеркнул, что такой подход правительство Италии предложило использовать руководству Евросоюза "сначала посредством документа Migration Compact в апреле 2016 года, а затем в виде пилотных проектов, предназначенных для некоторых стран западной и восточной Африки".

"Мы много работали для принятия Европейского плана внешних инвестиций, который мог бы стимулировать значительный поток инвестиций (преимущественно – частных) в различные отрасли африканской экономики", — отметил собеседник РИА Новости.

В то же время министр подчеркнул, что "не может быть развития без безопасности". Именно в рамках такой стратегии в январе парламент Италии одобрил проведение новой международной миссии в Нигере, куда будут направлены итальянские военнослужащие.

По словам Альфано, речь идет о "предоставлении в распоряжение Нигера контингента максимальной численностью 470 человек для обучения и помощи нигерийским вооруженным силам, задействованным в противодействии терроризму и нелегальной торговле, в том числе и людьми".

"Впрочем, вопрос об итоговом составе контингента будет решен по согласованию с нигерийскими властями на основании их потребностей, и в итоге присутствие могло бы составлять в среднем около 250 человек", — резюмировал глава итальянского МИД.

Европа переживает самый серьезный со времен второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морскими путями в Европу добралась 171 тысяча человек, 3116 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. Больше всего беженцев приняла Италия — 119 тысяч 310 человек. Вместе с тем, статистические данные показывают, что за минувший год поток мигрантов сократился. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи 504 человека. При этом погибших насчитывалось 5143 человека.

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