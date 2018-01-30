Представитель Южной Кореи посетит Москву для диалога по проблеме КНДР

ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. Новый переговорщик по ядерным вопросам из Южной Кореи посетит 31 января — 2 февраля Россию для обмена мнениями по проблемам КНДР с представителями МИД РФ, сообщило во вторник южнокорейское министерство иностранных дел.

По его данным, руководитель штаба мирных обменов на Корейском полуострове (заместитель главы МИД) Ли До Хун встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым, чтобы обсудить пути решения ядерной проблемы вокруг КНДР.

Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, это будет первая поездка Ли До Хуна в Россию после назначения на его пост в сентябре прошлого года и вторая встреча с Моргуловым после их контактов в Сеуле в ноябре.

По данным МИД Южной Кореи, Ли До Хун 5 февраля встретится в Сеуле со спецпредставителем США по Северной Корее Джозефом Юном.

Как сообщалось ранее, 8 января в Сеуле Ли До Хун провел аналогичные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги.

Все эти дипломаты, включая Моргулова, формально представляют свои страны на замороженных ныне шестисторонних переговорах о ядерной проблеме Корейского полуострова.

Переговоры "шестерки" (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония) были начаты в 2003 году в Пекине, но прекращены к 2009 году из-за противоречий сторон по вопросам, не имеющим прямого отношения к ядерной проблеме КНДР. Пхеньян неоднократно заявлял, что шестисторонние переговоры "умерли", однако представители других стран-участниц до сих пор продолжают консультации на двусторонней и многосторонней основах.