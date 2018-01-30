Глава МИД Италии назвал приоритетную задачу ОБСЕ в 2018 году

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (10)

РИМ, 30 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Приоритетной задачей в ходе председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году станет содействие поискам решения украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости глава итальянского МИД Анджелино Альфано, который в качестве действующего председателя ОБСЕ во вторник отбывает в свою первую рабочую поездку на Украину и в Россию.

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"В ходе нашего председательства максимальное внимание мы уделим кризису на Украине и так называемым затяжным конфликтам в зоне ОБСЕ (Нагорный Карабах, Приднестровье, Грузия). Приоритетной задачей станет содействие поискам решения украинского кризиса", — сказал известный политик.

Альфано сообщил, что 30-31 января побывает на Украине, а 1 февраля посетит Москву. В ходе своей поездки он, в частности, встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также будет иметь контакты с членами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в восточной Украине. В этой связи Альфано отметил, что данная миссия "играет ключевую роль в предотвращении рисков новой эскалации", и поэтому Италия твердо поддерживает ее, в том числе и посредством значительного присутствия наблюдателей.

"ОБСЕ уже многое делает для содействия разрешению кризиса, как посредством специальной мониторинговой миссии, так и миссии по контролю над пунктами пропуска в Гуково и Донецке и, наконец, при помощи структурированной посреднической деятельности в рамках трехсторонней контактной группы", — сказал Альфано.

По его словам, председателю ОБСЕ надлежит придавать импульс всем "этим форматам, работающим в координации и в тесном контакте с Нормандской группой" (Россия, Украина, Франция, ФРГ).

"Мы не намерены изменять архитектуру переговоров и их цели, то есть выполнение минских соглашений. Более того, мы хотим с одной стороны создать условия для того, чтобы дискуссии между сторонами проходили быстро и эффективно, а с другой стороны — работать над тем, чтобы была обеспечена безопасность наблюдателей", — отметил собеседник РИА Новости.

"Решение кризиса находится не в Вене и не в Риме, оно коренится в политической воле заинтересованных сторон прийти к подлинному компромиссу", — подчеркнул министр.

"Следует избегать мер, которые могут оказаться разделяющими и которые могут ужесточить позиции участников, находящихся за столом переговоров. Затяжной конфликт на востоке Украины не соответствует ничьим интересам, ни Киева, ни Москвы, ни Европы. Чем раньше утвердится осознание этого, тем раньше разрешится кризис, восстановив стабильность и обеспечив уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", — резюмировал Альфано.

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