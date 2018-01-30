Глава МИД Италии совершит визит в Россию и на Украину

РИМ, 30 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано, отбывающий во вторник в рабочую поездку на Украину и в Россию, обсудит со своими коллегами в Киеве и Москве ход переговоров по приднестровскому урегулированию, которые он считает "многообещающими".

"Переговоры по стабилизации в Приднестровье являются многообещающими, и в 2017 году на них был достигнут прогресс. Россия и Украина сотрудничают там в конструктивном ключе, и это обстоятельство воодушевляет. Как президент ОБСЕ я буду говорить об этом как с министром (иностранных дел Украины Павлом) Климкиным, так и с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым", — заявил известный политик в интервью РИА Новости.

В январе Альфано объявил, что в 2018 году обязанности спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью будет выполнять экс-глава итальянского МИД, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини.

"Именно потому, что я убежден в важности данного досье, я принял решение доверить его Франко Фраттини, чьи компетентность и опыт в области международной политики не подлежат сомнению. Он готовится встретиться со сторонами и переговорщиками для того, чтобы определить следующие переговорные этапы, начиная с возможного соглашения по номерным знакам автомобилей", — заявил собеседник агентства.

Ранее в интервью РИА Новости Фраттини выразил уверенность в том, что вклад РФ в приднестровское урегулирование будет оставаться позитивным, без чего достижение соглашения о примирении там невозможно. В этой связи он выразил надежду на то, что в ближайшее время у него состоятся телефонные переговоры и непосредственные контакты с российским представителями, в том числе, и с министром Лавровым, которого он назвал своим другом.

По словам Фраттини, сейчас на переговорах существует возможность продвижения вперед как минимум по двум темам: по поводу номеров зарегистрированных в Приднестровье автомобилей и по проблеме обеспечения свободы передвижения.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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