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В мире

В Афинах считают возможным за два месяца решить "македонскую" проблему

09:3630.01.2018
(обновлено: 09:37 30.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВид на город Афины. Архивное фотоВид на город Афины. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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АФИНЫ, 30 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции считают возможным в течение двух месяцев найти решение спора со Скопье по названию, который длится более четверти века, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea Bonetti
Ципрас заявил об окне возможностей для решения "македонского вопроса"
Афины и Скопье почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникшего после развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Афин, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

На вопрос, успеют Афины и Скопье ли найти решение до июльского саммита НАТО, когда предполагается обсудить прием бывшей югославской республики Македония в Североатлантический альянс, источник ответил: "Нет никакого смысла затягивать переговоры до июля. Если будет решение, то оно будет в феврале, максимум в марте".

"Ясно, что это будет чисто политическое решение. Но не надо думать, что уже все решено. Это далеко не так. Проблем много", — сказал собеседник агентства.

Главной проблемой он назвал ирредентизм, заметив, что Греция настаивает на изменении некоторых пунктов конституции Скопье. Нужны также меры доверия между двумя странами.

На вопрос, соответствует ли действительности опубликованный македонскими СМИ список из пяти названий, якобы предложенных спецпредставителем ООН Мэтью Нимицем, источник ответил:

"Не все соответствуют действительности. Название Республика Македония (Скопье) – это они сами добавили. Понятно, что таким образом хотят проверить общественное мнение".

Македонские СМИ после начала переговоров при посредничестве ООН сообщили, что Нимиц предложил пять названий: Republika Nova Makedonija, Republika Severna Makedonija, Republika Gorna Makedonija, Republika Vardarska Makedonija, Republika Makedonija (Skopje).

"В целом список верный, хотя есть различия. В основном ничего нового нет, все названия старые, они были предложены в 1993 году. Но список не окончательный, в него могут быть добавления, предложения", — заметил источник агентства.

Говоря о массовом митинге, прошедшем 21 января в Салониках, и подготовке аналогичного митинга в Афинах 4 февраля, собеседник агентства отметил, что митинги вряд ли что-то изменят.

"Все общество понимает, что надо найти решение. Примерно половина греков не хочет видеть слова "Македония" в названии страны. Но решить проблему надо", — сказал он.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea Bonetti
Премьер Греции Ципрас напомнил, что он "наполовину македонец"
Источник заявил также, что никакого давления на Афины нет.

"Вот на Скопье давят — с этой целью туда ездил генсек НАТО", — сказал он.

Среди целей приема Скопье в НАТО он назвал желание Альянса сдержать албанский национализм. "Посмотрим, удастся ли. Они часто ошибались", — заметил он.

Переговоры

В последнее время переговоры между Афинами и Скопье активизировались, после того как, по сообщениям ряда источников, США и НАТО потребовали от сторон пойти на уступки, поскольку нерешенная проблема с названием не позволяет принять Скопье в Североатлантический альянс.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в большом интервью телеканалу ERT-1 в ночь на вторник сообщил, что МИД готовит проект договора с Бывшей югославской республикой Македония (БЮРМ), который в середине февраля планирует представить вначале своему правительству, потом спецпредставителю ООН Мэтью Нимицу и затем правительству Зорана Заева в Скопье. По его словам, в договор войдут все те спорные положения, которые Нимиц предложил для обсуждения и по которым нет соглашения.

Участники митинга под лозунгом Македония — греческая в Салониках. 21 января 2018
© AP Photo / Giannis Papanikos
В Греции митинг за Македонию собрал 800 тысяч человек, оценили организаторы
Котзиас заявил, что любое соглашение с БЮРМ должно сопровождаться конституционными изменениями в соседней стране, но он пояснил, что премьер-министр БЮРМ Зоран Заев не располагает большинством (2/3 голосов) для пересмотра конституции.

Главной проблемой в отношениях двух стран остается ирредентизм, сказал Котзиас, по словам которого договор должен снять все обеспокоенности, он должен быть всеобъемлющим и после подписания его должен ратифицировать греческий парламент.

Министр заявил, что промежуточного соглашения не будет.

Котзиас сообщил, что Нимиц предложил четыре названия соседней республики для обсуждения.

Глава МИД Греции заявил, что предстоит неделя интенсивной дипломатической работы по названию Скопье. Во вторник Нимиц прибудет в Афины, где пройдут переговоры в МИД, а затем отправится в Скопье. "Визит Нимица в Афины и Скопье определит будущее переговоров", — считает министр.

"Без соглашения Скопье не вступит в НАТО", — подчеркнул Котзиас, призвав иностранные силы — ЕС, США, Россию, НАТО — не вмешиваться в переговоры.

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© РИА Новости, Инфографика
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