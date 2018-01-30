Глава МИД Италии назвал условия для отмены антироссийских санкций

РИМ, 30 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Возможность отмены антироссийских санкций Евросоюза тесно связана с выполнением минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, который в качестве действующего председателя ОБСЕ во вторник отбывает в свою первую рабочую поездку на Украину и в Россию.

"Я говорил много раз и подтверждаю это: продолжительность экономических санкций связана с выполнением минских соглашений. Следовательно, мы должны работать в целях создания условий для устранения ограничений. Иного выбора нет", — заявил глава итальянского МИД.

При этом известный политик указал, что продление антироссийских санкций не может быть автоматическим.

"С нашей стороны мы остаемся убежденными в том, что продление санкций не может быть автоматическим, а всегда должно следовать за углубленной политической дискуссией", — сказал он.

Говоря о санкционной проблеме, Альфано отметил, что ситуация вокруг Крыма остается "открытой раной" в отношениях с Россией.

"Не предвижу, однако, существенных изменений в отношении индивидуальных и секторальных ограничительных мер, связанных с проблемой Крыма, которая остается открытой раной в отношениях с Москвой", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

В ходе своего последнего визита в Москву в ноябре 2017 года, Альфано, принявший тогда участие в сессии Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, заявил о намерении оказать определенное политическое давление на своих партнеров по ЕС.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно указывала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в ряде стран ЕС, в том числе в Италии, все громче звучат голоса политиков и предпринимателей, предлагающих отменить санкции в отношении РФ.

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