В "кремлевский список" минфина США вошли 96 российских бизнесменов

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало "кремлевский список" в рамках закона о санкциях, в который вошли бизнесмены, чиновники и главы государственных компаний, следует из релиза ведомства.

Всего в списке 96 крупных бизнесменов и 114 чиновников и глав госкомпаний.

В частности, в список включены Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Юрий Ковальчук, Герман Греф, Владимир Богданов, Леонид Федун, Филарет Гальчев, Сергей Галицкий, Олег Бударгин, Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Вадим Якунин, Аркадий Волож, Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Петр Авен, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Зиявудин Магомедов, Михаил Прохоров, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Дмитрий Пумпянский, Алексей Мордашов, Александр Несис.