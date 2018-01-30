РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Медведев, Лавров и Песков вошли в "кремлевский список" США

Сюжет:
"Кремлевский доклад" Минфина США (18)
08:1930.01.2018
(обновлено: 10:06 30.01.2018)
266924485
© AFP 2018 / Karen BleierЗдание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Karen Bleier

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский доклад" — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям?
Результаты

  • 43.3%

    Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

  • 36.4%

    Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

  • 20.3%

    Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
Все опросы
Голосовать

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Авторы доклада подчеркнули, что список не является санкционным, а попадание в него "не создает каких-либо других ограничений, запретов или ограничений на отношения с такими лицами".

Отмечается, что перечень политических деятелей и олигархов составили по "объективным критериям, взятым из открытых источников".

Российские политики

Так, в документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.

Кроме того, в списке находятся и все федеральные министры, в том числе глава МИД Сергей Лавров.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Политолог назвал причину новых санкций США против России
В перечень внесли и руководство администрации президента, среди них — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В документе также оказались спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководители госкомпаний: генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Еще в список вошли директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, первый замминистра обороны, глава Генштаба Валерий Герасимов, начальник ГРУ Игорь Коробов, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.

Также в "кремлевский доклад" попали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев и директор ФСБ Александр Бортников.

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Пушков назвал истинную цель новых антироссийских санкций США
Помимо этого, в документ внесли представителей президента в органах власти. Среди них — детский обмудсмен Анна Кузнецова и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, а также представители главы государства в различных федеральных округах.

Представители бизнеса

Также список включает так называемых олигархов — предприниматели, чье состояние, "по данным заслуживающих доверия источников" Минфина США, не менее миллиарда долларов.

В частности, в документ попали Елена Батурина, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Герман Греф, Леонид Федун, Сергей Галицкий,  Алишер Усманов,  Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Михаил Прохоров.

Приложения к докладу

Посол США в РФ Джон Хантсман
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Американист — о новых санкциях: надеюсь на отрезвление в вашингтонских умах
Кроме того, Минфин представил приложения к "кремлевскому списку".

Так, отдельным перечнем идут российские компании с доходом свыше двух миллиардов долларов в год и с госучастием не менее 25%.

Ведомство подготовило еще и секретную часть доклада: туда могли попасть те, кто занимают должности ниже упомянутых в несекретной части или имеют состояние менее миллиарда долларов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот список прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
Комментировать
В мире
Комментарии
26 пользователей оставили 26 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
s.hichnik
Спасибо америкосам.
Они сделали для того, чтобы ворованные в России деньги не уходили из России, больше, чем Путин вместе с ФСБ!
Может теперь воры-чинуши будут украденное хоть в бизнес жен/детей/любовниц в России вкладывать, а это очень хорошо!
08:48
30.01.2018
ОтветитьНе отвечать
100 боевых за Россию-Матушку!
Политикам, у которых рыльце не в пушку должно быть как-то пофиг на эти санкции, а для всех остальных, то это их личные проблемы, нечего было деньги тырить у гос-ва и отправлять их в пиндосию!!!!
08:37
30.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена