Медведев, Лавров и Песков вошли в "кремлевский список" США

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский доклад" — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

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В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Авторы доклада подчеркнули, что список не является санкционным, а попадание в него "не создает каких-либо других ограничений, запретов или ограничений на отношения с такими лицами".

Отмечается, что перечень политических деятелей и олигархов составили по "объективным критериям, взятым из открытых источников".

Российские политики



Так, в документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.

Кроме того, в списке находятся и все федеральные министры, в том числе глава МИД Сергей Лавров.

В перечень внесли и руководство администрации президента, среди них — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В документе также оказались спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководители госкомпаний: генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Еще в список вошли директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, первый замминистра обороны, глава Генштаба Валерий Герасимов, начальник ГРУ Игорь Коробов, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.

Также в "кремлевский доклад" попали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев и директор ФСБ Александр Бортников.

Представители бизнеса



Помимо этого, в документ внесли представителей президента в органах власти. Среди них — детский обмудсмен Анна Кузнецова и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, а также представители главы государства в различных федеральных округах.

Также список включает так называемых олигархов — предприниматели, чье состояние, "по данным заслуживающих доверия источников" Минфина США, не менее миллиарда долларов.

В частности, в документ попали Елена Батурина, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Герман Греф, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Алишер Усманов, Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Михаил Прохоров.

Приложения к докладу



Кроме того, Минфин представил приложения к "кремлевскому списку".

Так, отдельным перечнем идут российские компании с доходом свыше двух миллиардов долларов в год и с госучастием не менее 25%.

Ведомство подготовило еще и секретную часть доклада: туда могли попасть те, кто занимают должности ниже упомянутых в несекретной части или имеют состояние менее миллиарда долларов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот список прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.