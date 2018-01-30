Новым мэром Пекина назначили экс-главу министерства окружающей среды

ПЕКИН, 30 янв — РИА Новости. Экс-глава министерства охраны окружающей среды КНР Чэнь Цзинин во вторник в ходе первого заседания 15-го Собрания народных представителей Пекина был назначен на пост градоначальника китайской столицы, сообщает издание "Бэйцзин цинняньбао".

Во вторник также были избраны девять заместителей мэра Пекина.

Чэнь Цзинин с мая прошлого года занимал пост заместителя секретаря горкома Пекина, а также был временно исполняющим обязанности мэра столицы.

Прежний мэр Пекина Цай Ци, проработав на должности несколько месяцев, покинул пост после назначения секретарем горкома столицы.

Чэнь Цзинин родился в 1964 году, в 1981 году он окончил престижный пекинский университет Цинхуа по специальности инженерии окружающей среды, также проходил обучение в Великобритании. В 1998 году вернулся в университет Цинхуа преподавателем, а через год стал деканом факультета, на котором обучался. В 2007 году занял пост проректора университета, а в 2012 году – ректора. В 2015 году перешел на работу в министерство охраны окружающей среды, возглавив его.