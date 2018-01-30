Опрос: Лопес Обрадор лидирует среди кандидатов на пост президента Мексики

МЕХИКО, 30 янв – РИА Новости. Национальный опрос, проведенный газетой Universal, свидетельствует о лидерстве кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора среди претендентов на пост президента Мексики на предстоящих 1 июля выборах.

Если бы выборы состоялись сейчас, за представителя партии "Морена" были бы готовы отдать голоса 32% опрошенных. На втором месте идет Рикардо Анайя (26%) от коалиции "Гражданский фронт за Мексику", в который вошли Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение".

Представитель правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Хосе Антонио Мид пока занимает лишь третью позицию среди предпочтений избирателей с 16% голосов.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики. Национальный лидер ИРП Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Лопеса Обрадора.

Сам Лопес Обрадор отшучивается относительно якобы имеющейся российской поддержки. Не так давно он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Также во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас Лопес Обрадор показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".