Колумбийские повстанцы пообещали продолжить вооруженные акции

МЕХИКО, 30 янв – РИА Новости. Повстанцы из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии предупредили в понедельник президента страны Хуана Мануэля Сантоса, что продолжат вооруженные акции в случае невозобновления переговоров.

"Пока обе стороны не достигнут соглашения о новом прекращении огня, будут продолжаться военные акции с обеих сторон, как это происходит сейчас. Поэтому мы настаиваем – с декабря прошлого года – на преодолении имеющихся сложностей (в диалоге — ред.)", — приводит канал Globovision заявление повстанцев.

Ранее в понедельник президент Сантос заявил, что после атак на полицию страны переговоры с АНО возобновлены пока не будут. Изначально переговоры были приостановлены 10 января. Диалог двух сторон должен был возобновиться в столице Эквадора Кито после того, как режим прекращения огня, введенный по обоюдным договоренностям в 2017 году, закончил свое действие 9 января.

Всего за сутки в эти выходные в Колумбии были совершены три атаки на полицейские участки, в результате погибли семеро полицейских, почти 50 получили ранения.

АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). В феврале 2017 года группировка начала переговоры с правительством Колумбии о мире.